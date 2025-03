Silber Spezial: Silberpreis vor Ausbruch - mit diesen Unternehmen verdienen Sie mit

Anzeige / Werbung

Die Chancen im Silber Markt sind vielversprechend, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden

Liebe Leserinnen und Leser,

die Angebots- und Nachfragesituation im Silbermarkt ist angespannt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, was zu einem signifikanten Defizit führt. Dieses Defizit wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten.

Die industrielle Nachfrage nach Silber ist dabei ein entscheidender Faktor. Mit dem Anstieg der Produktion in der Solarindustrie und der E-Mobilität wird die Nachfrage weiter steigen. Gleichzeitig sehen wir einen Rückgang der verfügbaren Bestände, was die Situation weiter verschärft.

Diese Bestandsveränderung ist nicht nur ein kurzfristiger Trend. Die letzten acht Jahre haben gezeigt, dass der Gesamtbestand von 1,2 Milliarden Unzen auf 720 Millionen Unzen gefallen ist. Das ist ein massiver Verlust, der die Marktdynamik erheblich beeinflusst.

Silberminenaktien stehen vor einer entscheidenden Wende

Trotz der aktuellen Unsicherheit am Markt gibt es zahlreiche Unternehmen, die gut positioniert sind, um von der steigenden Nachfrage nach Edelmetallen zu profitieren. Die Bewertungen dieser Unternehmen sind im Vergleich zu ihrem Potenzial nach wie vor niedrig.

Die in Vancouver ansässige MAG Silver Corp. ist ein Bergbaukonzern, den man in Betracht ziehen sollte.

Im Jahr 2024 hat MAG Silver eine Silberproduktion von nahezu 19 Millionen Unzen erreicht. Diese Zahl stellt einen Anstieg von 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr dar.

Die Juanicipio Mine hat mit 18,6 Millionen Unzen produzierten Silbers im Jahr 2024 einen signifikanten Beitrag zur Gesamtproduktion geleistet. Die Silbergehalte in der Mine lagen zwischen 380 und 420 Gramm pro Tonne, was ebenfalls positiv ins Gewicht fällt. Diese hochgradigen Vorkommen sind entscheidend für die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Für das Jahr 2025 wird eine Produktionsmenge zwischen 14,7 und 16,7 Millionen Unzen Silber erwartet. Diese Zahlen zeigen, dass MAG Silver gut positioniert ist, um von der steigenden Nachfrage nach Silber zu profitieren. Das Unternehmen plant, seine Ressourcen weiter auszubauen und die Produktionskapazitäten zu optimieren.

Der Markt für Silber hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Analysten sind optimistisch hinsichtlich der Preisentwicklung von Silber, was sich auch in den Kurszielen für die MAG Silver Aktie widerspiegelt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32 CAD, was auf das enorme Potenzial des Unternehmens hinweist.

Sierra Madre Gold & Silver - Potenzial für einen Ausbruch

Die aufregende Nachricht ist, dass die La Guitarra-Mine am 1. Januar 2025 die kommerzielle Produktion erreicht hat. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen.

Die Produktionszahlen haben sich seit dem Testabbau im Juni 2024 stetig verbessert. Die Mine begann mit einer täglichen Kapazität von 270 Tonnen und steigerte sich auf 425 Tonnen, bevor die kommerzielle Produktion erreicht wurde. Trotz kleinerer Probleme ist das Team stolz auf die Fortschritte, die sie gemacht haben. Die positive Entwicklung wurde auch durch steigende Gold- und Silberpreise begünstigt.

Die La Guitarra-Mine - Quelle Sierra Madre Gold & Silver

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die finanziellen Entwicklungen des Unternehmens. Alex Langer betonte, dass sie zwar noch keine vollständigen Kosten oder Prognosen teilen können, aber die Zahlen für das Jahr 2024 voraussichtlich im April veröffentlicht werden. Dies wird eine wichtige Gelegenheit sein, um die finanziellen Leistungen des Unternehmens transparent zu machen.

Obwohl die genauen Kosten noch nicht kommuniziert werden können, hat das Unternehmen bereits Produktionsrekorde erreicht und ist optimistisch, dass die Zahlen in Zukunft weiter steigen werden. Die erste vollständige Produktionsperiode wird im Mai 2025 erwartet, was eine spannende Zeit für Investoren darstellt.

Die Entwicklungen bei Sierra Madre Gold & Silver sind vielversprechend und spiegeln die Dynamik und das Potenzial des Unternehmens wider. Mit dem erfolgreichen Start der kommerziellen Produktion in der Guitarra-Mine und den ehrgeizigen Plänen für die Zukunft ist das Unternehmen auf einem vielversprechenden Weg. Investoren sollten die kommenden finanziellen Berichte und Explorationsinitiativen im Auge behalten, um die Entwicklung des Unternehmens weiter zu verfolgen.

Basierend auf ~149 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 0,58 CAD wird Sierra Madre Gold & Silver mit einer Marktkapitalisierung von ~ 58 Millionen CAD gehandelt. Eine erhebliche Unterbewertung für einen Produzenten

Anleger, die sich am Silberpreis beteiligen möchten, täten gut daran, auch Vizsla Silver in ihr Silber-Portfolio aufzunehmen.

Vizsla Silver ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Silberproduktion, das sich auf die Entwicklung des Panuco-Projekts in Mexiko konzentriert. Mit einer beeindruckenden Ressource von 365 Millionen Unzen Silber ist das Unternehmen gut positioniert, um in den nächsten Jahren signifikante Fortschritte zu erzielen.

Große Fortschritte im Jahr 2024 und ehrgeizige Pläne für 2025

Eine der beeindruckendsten Nachrichten ist die Steigerung der Mineralressourcen um beeindruckende 43 %. Diese Erhöhung, zusammen mit höheren Gehalten im Vergleich zur vorherigen Ressource, schafft eine solide Grundlage für die geplante Machbarkeitsstudie.

Mit über 92 Millionen Dollar an liquiden Mitteln und ohne Schulden hat das Unternehmen eine ausgezeichnete Basis, um seine ambitionierten Entwicklungspläne ohne Einschränkungen voranzutreiben. Diese finanzielle Stabilität ist entscheidend für den Erfolg der geplanten Erschließungs- und Explorationsmaßnahmen.

Vizsla Silver ist auf dem besten Weg, sich als bedeutender Akteur im Silberbergbau zu etablieren.

Investoren sollten sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten und in physisches Gold und Silber sowie in unterbewertete Minenaktien wie Vizsla Silver investieren.

Basierend auf ~288 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 0,58 CAD wird Vizsla Silver mit einer Marktkapitalisierung von ~ 969 Millionen CAD gehandelt. Der Einstieg auf dem aktuellen Niveau lohnt sich, denn Vizsla Silver ist auf dem Weg ein Weltklasse Silberproduzent zu werden.

Ein weiteres Unternehmen welches sehr vielversprechende Entwicklungen zeigt ist Discovery Silver.

Bis vor kurzem konzentrierte sich das Unternehmen auf ihre bezirksgroßen Silber und Silber-Zink-Blei Projekte in Nordmexiko.

Durch die Übernahme des Porcupine-Komplexes von Newmont ist Discovery nun ein wachsender kanadischer Goldproduzent mit einer soliden Ressourcenbasis.

Die Übernahme des Porcupine Minenkomplexes ist für Discovery Silver ein strategischer Schritt, der das Unternehmen in eine starke Position als Goldproduzent versetzt. Der Nettogegenwartswert der Akquisition beträgt 1,2 Milliarden Dollar, basierend auf Analystenschätzungen und langfristigen Goldpreisen. Dies zeigt das enorme Potenzial, das in dieser Übernahme steckt.

Franco Nevada wird als neuer Großaktionär in die Finanzierung einsteigen. Dies bietet eine attraktive Möglichkeit für Franco Nevada, sich an dem Wert zu beteiligen, den Discovery Silver zu schaffen beabsichtigt. Diese Partnerschaft wird die finanzielle Stabilität und die langfristige Wachstumsstrategie von Discovery Silver weiter stärken.

Die Porcupine Mine hat eine erwartete durchschnittliche Jahresproduktion von über 285.000 Unzen Gold in den nächsten zehn Jahren. Die Gesamtlebensdauer der Mine wird auf 22 Jahre geschätzt, und es besteht erhebliches Potenzial für Produktionssteigerungen sowie Kostensenkungen. Discovery Silver plant, beträchtliche Ressourcen für Explorationsbohrungen in dem 140.000 Hektar großen Grundstück bereitzustellen, das den Porcupine Komplex umfasst.

Mit dem Finanzierungspaket wird Discovery Silver nicht nur die Transaktion finanzieren, sondern auch die Bilanz erheblich verbessern. Ein positiver Cashflow wird es dem Unternehmen ermöglichen, sowohl die Entwicklung des Porcupine Komplexes als auch das Cordero Silberprojekt in Mexiko voranzutreiben. Diese finanziellen Ressourcen werden Discovery Silver in die Lage versetzen, seine Wachstumsziele zu erreichen und gleichzeitig die Interessen der Aktionäre zu wahren.

Die Übernahme des Porcupine Minenkomplexes von Newmont durch Discovery Silver stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Unternehmens dar. Mit einem starken Team, einer soliden finanziellen Grundlage und einem klaren Plan für die Zukunft ist Discovery Silver gut positioniert, um als führender Gold- und Silberproduzent in Nordamerika zu wachsen.

Basierend auf ~401 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 2,11 CAD wird Discovery Silver mit einer Marktkapitalisierung von ~ 847 Millionen CAD gehandelt. Das Unternehmen ist somit eine der der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten im Gold & Silbersektor.

Die Nachfrage aus Schwellenländern wie China, Indien und den arabischen Staaten bleibt stark. Diese Länder kaufen Gold und Silber in großen Mengen, was die Preise weiter antreiben könnte. Die steigende Industrienachfrage, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien, verstärkt den Druck auf die bereits knappen Bestände.

In unsicheren Zeiten sind Gold und Silber unverzichtbare Wertspeicher. Die aktuellen Entwicklungen im Markt deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach physischen Edelmetallen weiter zunehmen wird.

Investoren sollten sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten und in physisches Gold und Silber sowie in unterbewertete Minenaktien investieren. Die Chancen im Gold & Silber Markt sind vielversprechend, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

