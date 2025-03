Explosive Mischung...: Wochenrückblick KW 12-2025: Wochenrückblick: Zwischen Zinsentscheiden, Zöllen und zerplatzten Hoffnungen!

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte standen in der vergangenen Woche erneut unter Hochspannung.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Zentralbanken weltweit machten mit geldpolitischen Entscheidungen Schlagzeilen, während Wachstumsprognosen nach unten korrigiert wurden und sich gleichzeitig die Inflationserwartungen hartnäckig hielten. In den USA sorgte einmal mehr Donald Trump mit neuen Zollankündigungen für zusätzlichen politischen Sprengstoff.

In diesem ohnehin angespannten Umfeld enttäuschte auch die US-Notenbank: Trotz anhaltender Konjunkturrisiken beließ sie den Leitzins wie eigentlich erwartet unverändert - ein Schritt, der den Börsen jedoch keinen Rückenwind verleihen konnte. Stattdessen verlor die Wall Street weiter an Schwung. Und schlimmer noch: Inzwischen sind die Jahresgewinne an den US-Märkten vollständig aufgezehrt. Die erhoffte Stabilisierung? Vorerst ausgeblieben.

Europa schlägt sich besser, insbesondere durch große Investitionspläne in Infrastruktur und Verteidigung. Doch der Eindruck täuscht: Auch auf dem alten Kontinent ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Deutsche Aktienindex etwa wird derzeit stark verzerrt durch den sogenannten "Rheinmetall-Faktor' - also den überproportionalen Kursanstieg der Rüstungsschmiede, die einen erheblichen Anteil am diesjährigen DAX-Plus trägt. Insofern lässt sich der DAX aktuell kaum sinnvoll mit den großen US-Indizes vergleichen.

Quelle: Onvista.de

Besonders nervenaufreibend war zudem die sogenannte "Hexensabbat"-Woche, in der zahlreiche Optionen und Futures auf Aktien und Indizes ausliefen. Sie brachte zusätzliche Schwankungen, vor allem auf der US-Seite, wo sich die Stimmung an den Börsen zunehmend eintrübte.

Fed bleibt taubenhaft - doch keine Erlösung für die Märkte !

Zwar bestätigte die US-Notenbank ihre "dovishe' Haltung und ließ die Zinsen erwartungsgemäß unangetastet, doch so richtig beruhigen konnte sie die Märkte nicht. Der Tonfall war vorsichtig, die Unsicherheit über die Auswirkungen der Zollpolitik spürbar. Infolgedessen fielen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf 4,40 %, ein klares Zeichen wachsender Nervosität über die Verfassung der US-Wirtschaft.

Von einer echten Rezessionsangst möchte man aktuell zwar noch nicht sprechen, aber: Das Vertrauen wackelt. Anleger setzen derweil wieder auf alte Bekannte: Technologie, Wachstumsaktien und Energieunternehmen rücken - trotz aller Schwankungen - wieder in den Fokus der Hoffnungen.

Industriemetalle: Kupfer unter Feuer, Platin unter Druck!

Am Rohstoffmarkt zeigte sich besonders Kupfer stark. Auch Uran konnte sich jüngst wieder erholen, während Aluminium und Platin Federn lassen mussten.

Quelle: MinerDeck auf X

Auch Silber gab nach schönen Gewinnen mal wieder leicht nach.

Fazit/Ausblick: Ein volles Makro-Paket zum Quartalsende! Die Märkte bleiben nervös - aber Chancen bleiben!

Zwischen Zollschocks, Zinserwartungen und vollem Konjunkturkalender bleibt die Lage angespannt - doch echte Krisenstimmung herrscht (noch) nicht. Wer derzeit investiert, braucht starke Nerven, aber auch ein wachsames Auge für Chancen. Denn sobald sich der Nebel lichtet, könnten alte Marktlieblinge zu neuem Glanz finden. Mit dem nahenden Abschluss des ersten Quartals richtet sich der Blick der Märkte nun wieder auf die Konjunktur.

Am Montag liefern die "PMI'-Frühindikatoren einen ersten Eindruck zur wirtschaftlichen Dynamik in Industrie und Dienstleistungen im März. Am Dienstag folgen die US-Auftragseingänge langlebiger Güter, bevor am Donnerstag das Q4-BIP der USA final geschätzt wird. Das Highlight dürfte aber der "PCE'-Inflationsbericht am Freitag sein - ein Schlüsselindikator für die weitere Zinspolitik der Fed. In Europa stehen ebenfalls Inflationszahlen auf der Agenda, wobei besonders die von Frankreich im Fokus stehen werden.

Die Berichtssaison ebbt zwar ab, aber doch werden ein paar Namen noch für Spannung sorgen: In den USA melden GameStop, Dollar Tree, Chewy, Lululemon und Micron. In Europa sind H&M und Exor im Rampenlicht.

Calibre Mining / Osisko Development

Goldabbau damals und heute

Heute setzen Goldminengesellschaften auf ökologische, soziale und Governance-Aspekte. Früher war dies anders.

Lesen Sie mehr

+++ Well done... +++

Gold & Silber im Höhenflug! Eine Erfolgsstory nimmt Fahrt auf - Jetzt einsteigen!

Die Edelmetalle erleben eine atemberaubende Rallye! Gold hat kürzlich neue Rekordhöhen erreicht und die magische Marke von 3.000 USD pro Unze durchbrochen. Auch Silber geht endlich steil.

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / Fortuna Mining

Jetzt könnte Bewegung in den Silberpreis kommen

Silber wird zu mehr als 50 Prozent von der Industrie nachgefragt. Der Silberpreis hat gerade ein Vier-Monats-Hoch erreicht.

Lesen Sie mehr

*** Wow... ***

Sibanye-Stillwater: Starke Transformation - Die Zukunft des Rohstoffsektors aktiv gestalten!

Die globalen Rohstoffmärkte stehen an einem entscheidenden Wendepunkt. Während viele Unternehmen unter den volatilen Bedingungen und der Unsicherheit der Weltwirtschaft leiden, transformiert sich diese Firma.

Lesen Sie mehr

Vizsla Silver / Chesapeake Gold

Das neue goldene Zeitalter ist jetzt

Eines der ersten Metalle, die Menschen verarbeiteten, war Gold. Heute glänzt es mit bleibendem und wachsendem Wert.

Lesen Sie mehr

Uranium Royalty / IsoEnergy

Künstliche Intelligenz - die Raupe Nimmersatt

Die Nachfrage nach KI-Anwendungen steigt rasant an. Neue Rechenzentren wachsen aus dem Boden. Strom ist nötig.

Lesen Sie mehr

Arizona Sonoran Copper / Meridian Mining

Kupfer im Aufwind

Die Handels- und Zölle Politik der USA verheißen nichts Gutes. Kupfer verteuert sich gerade.

Lesen Sie mehr

GoldMining / Skeena Gold & Silver

Die Macquarie Bank setzt auf baldigen neuen Gold-Höchstpreis

Die australische Großbank prognostiziert nun einen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze im dritten Quartal 2025.

Lesen Sie mehr

Vorstellung…

Goldshore Resources: Ein goldener Senkrechtstarter mit außergewöhnlichem Potenzial!

Gold ist und bleibt ein unverzichtbares Investment in Zeiten globaler Unsicherheiten und wirtschaftlicher Herausforderungen. Das dokumentiert das jüngste Knacken der wichtigen 3.000,- USD-Marke eindrucksvoll!

Lesen Sie mehr

Premier American Uranium / Goldshore Reousrces

Chancen für Bergbau in den USA

Der Übergang zu sauberer Energie sowie die Abhängigkeit der USA von bestimmten Metallen könnte die heimischen Unternehmen stärken.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / Sibanye-Stillwater

Gold und Silber erfreuen Investoren

Letzten Freitag hat der Goldpreis erstmals die 3.000-US-Dollar-Marke übersprungen. Auch Silber glänzt preislich.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

?

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA1651841027,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,189388994,CA46500E1079,CA38149E1016,CA13000C2058,CA91702V1013,US82575P1075,ZAE000259701,CA2546771072,CA8263XP1041,CA38150N1078,CA83056P7157,CA04058Q1054,CA68828E8099,GB00BR3SVZ18,CA74048R1091,CA92859G6085,CA3499421020