Die beeindruckende Entwicklung von Nvidia (NASDAQ:NVDA) und anderen auf KI-Chips spezialisierten Unternehmen steht weiterhin im Fokus des Marktes. Angesichts der jüngsten Kursgewinne bestätigt die Bank of America die positiven Aussichten von Nvidia und anderen KI-Chipherstellern und hebt ihre Stellung als Top-Picks hervor. So konnte etwa AMD (NASDAQ:AMD) einen Kursanstieg von 25% im Jahr 2024 und mehr als 87% in den letzten zwölf Monaten verzeichnen, während NVDA im laufenden Jahr um 83,5% und in den letzten zwölf Monaten um enorme 236,8% zulegen konnte. Die sprunghaft angestiegene Nachfrage nach Halbleiterchips, welche entscheidend für die Energieversorgung von KI-Modellen und Anwendungen sind, unterstützt das Wachstum vieler Chipaktien. Eine Analysefirma hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die fortwährende Entwicklung und [...]

