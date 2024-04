Zofingen / Basel - Lonza hat die Lücke an der Spitze der Geschäftsleitung wieder besetzt. Neuer Konzernchef wird ab Sommer 2024 der bisherige Siegfried-Chef Wolfgang Wienand. Dieser verlässt Siegfried per Ende April nach 14 Jahren im Unternehmen, wie der Pharmazulieferer am Dienstag mitteilte. Siegfried-Finanzchef Reto Suter werde das Unternehmen ab Mai ad interim führen. Bei Lonza wird der bisherige ad-interim-Chef Albert Baehny seine Position im ...

