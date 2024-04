In der vergangenen Handelswoche ist die Nasdaq in den USA um ein Unternehmen reicher geworden. Die Biotech-Gesellschaft Boundless Bio hat den Sprung an die Tech-Börse gewagt, der Start in den Handel verlief allerdings enttäuschend. Auch am Ostermontag, einem Handelstag in den USA, geriet der Titel, an dem Bayer beteiligt ist, weiter unter Druck.So rutschte der Biotech-Newcomer weitere fünf Prozent auf 13,54 Dollar ab. Bereits am ersten Handelstag des Unternehmens, am vergangenen Donnerstag, konnte ...

