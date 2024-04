HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Krones von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 154 Euro angehoben. Analyst Benjamin Thielmann schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem hohen Auftragsbestand des Anlagenbauers. Zudem dürften sich die freien Barmittel (Free Cashflow) in diesem Jahr erholen. Das Unternehmen dürfte sich in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld gut behaupten./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

