Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Swiss Life (ISIN CH0014852781/ WKN 778237) hat das am 6. September 2023 bekannt gegebene Aktienrückkaufprogramm zum Zweck der Kapitalherabsetzung abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...