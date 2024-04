In ca. fünf Wochen steht der Wechsel in der Führungsetage bei BASF an. Dr. Markus Kamieth wird den Posten des CEO übernehmen und voraussichtlich für einige neue Investitionen sorgen. Hier geht es direkt zum empfohlenen Produkt: https://zertifikate.morganstanley.com/Produktdetails/DE000ME2KNQ3 Stoppkurs: ...