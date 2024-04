Nach einem zunächst fortgesetzten Rekordlauf hat der DAX am Dienstag im Handelsverlauf bei dünnen Umsätzen ins Minus gedreht. Nach dem langen Osterwochenende drückten unter anderem ein schwacher Börsenstart der Wall Street sowie die US-Staatsanleihen auf die Stimmung. Einige Aktien sprangen dennoch stark an.Der deutsche Leitindex, der am Donnerstag das erste Quartal mit einem Plus von insgesamt gut zehn Prozent abgeschlossen hatte, stieg am Dienstagvormittag zeitweise auf gut 18.567 Punkte. Am Nachmittag ...

