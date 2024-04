(shareribs.com) Frankfurt / New York 02.04.2024 - Biotech-Aktien tendierten am Dienstag überwiegend leichter. Anleger nehmen in einem breit angelegten Ausverkauf Gewinne mit. Auch an der Wall Street steht der Sektor unter Abgabedruck. Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 18.290 Punkte, belastet von Vonovia, Merck und Zalando. BASF, Rheinmetall und Siemens Energy legten dagegen zu. Der MDAX gab um 0,9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...