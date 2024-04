The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.04.2024



ISIN Name

AU0000032187 A2B AUSTRALIA LTD

CA74290V1058 PROMINO NUTRI. SCIENCES

FR0012369122 CASINO 14/25 MTN

GB00BMWW8Q93 DISPENSA GRP. LS -,000264

GB00BMXMR838 ITSARM PLC LS-,0025

GB00BNZHM998 NEW ENERGY ONE ACQ. -,001

IT0005447229 INDUSTRIAL STARS OF IT. 4

SE0016275333 KILIARO AB

US0277451086 AMERICAN NATL BANCSH. DL1

US2908462037 EMCORE CORP. NEW

US6294441000 NRX PHARMACEUTI. DL-,001

XS2276596538 CASINO,GUICH 20/26 REGS

XS2328426445 CASINO 21/27 MTN

