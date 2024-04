DAX hat sich bei 18.300 Punkten zunächst gefangen. Infineon gefragt

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag. Allerdings halten sich die Investoren mit größeren Engagements noch zurück. Die Vorgaben aus den USA waren eher durchwachsen und am Nachmittag werden vielbeachtete Arbeitsmarktdaten in den USA veröffentlicht.

Unternehmen im Fokus

BMW meldete in der Kernmarke für das erste Quartal 2024 ein Absatzplus in den USA. Die Aktie reagierte allerdings nicht. Infineon und SAP profitierten zu Handelsbeginn von positiven Analystenkommentaren. Meyer Burger hat die Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 206,75 Mio. CHF abgeschlossen. Nordex hat einen weiteren Großauftrag über 253 MW von UKA erhalten. Die Aktie startete dennoch leichter.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.353/18.466/18.516/18.754 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.203/18.277 Punkte

Der DAX® pendelte in der ersten Handelsstunde im Bereich von 18.300 Punkten. Die 61,8%-Retracementline bei 18.285 Punkte hat bisher also gehalten. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert zudem nachlassendes Abwärtsmomentum. Neue Kaufimpulse wird es jedoch frühestens oberhalb von 18.353 Punkten mit dem Ziel bei 18.466 Punkten geben. Der langfristige RSI-Indikator liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Solange der Ausbruch über 18.353 Punkten nicht erfolgt ist muss mit weiteren Rücksetzern bis 18.210 oder gar 18.135 Punkten gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.02.2024 - 03.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2019 - 03.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 77,91* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 114,39** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 09:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,80 14.629,551522 16.458,245462 5 Open End DAX® HC3TKM 11,56 16.458,057622 17.373,125626 10 Open End DAX® HC01HJ 17,97 17.067,559655 17.676,871535 15 Open End DAX® HC8E7T 9,97 17.555,161282 17.920,308637 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 09:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,24 21.940,570476 20.112,920955 -5 Open End DAX® HD48BZ 10,40 20.112,064376 19.196,965447 -10 Open End DAX® HD48C2 10,61 19.197,811326 18.740,903416 -20 Open End DAX® HD3RLV 4,86 19.014,960716 18.649,87347 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 09:45 Uhr

