Gestützt durch eine starke Wall Street dürfte der DAX freundlich in die neue Handelswoche starten. Charttechnisch bahnt sich bei dem heimischen Leitindex eine Richtungsentscheidung an. Bei Infineon dürften die Anleger spätestens morgen wissen, wohin die Reise kurzfristig geht. Dann legt der Chipriese seine Q2-Zahlen 2023/24 vor. Während der DAX nach einem eher schwachen US-Arbeitsmarktbericht, der wiederum Hoffnung auf doch baldige Zinssenkungen macht, in die Spitze eines Dreiecks aus dem Korrekturtrend ...

