EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Personalie

Caroline Jacquin wird Geschäftsführerin von CHEPLAPHARM France SAS



03.04.2024 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Greifswald / Levallois-Perret, 03. April 2024





Caroline Jacquin übernimmt mit April 2024 die Geschäftsführung von CHEPLAPHARM France mit Sitz in Levallois-Perret, einer Tochtergesellschaft der CHEPLAPHARM Gruppe aus Greifswald/Deutschland. Die bisherige Geschäftsführerin von CHEPLAPHARM France Isabelle Dalle geht in den Ruhestand.



Mit Caroline Jacquin übernimmt eine erfahrene Pharma-Managerin die Geschäftsführung der französischen Landesgesellschaft. Jacquin blickt auf 25 Jahre Erfahrung in führenden Positionen bei Pharmaunternehmen in Frankreich, Singapur und Mexico zurück. Zuletzt war sie als Marketing and Sales Director bei MSD France für die Business Unit Hospital verantwortlich.

Die bisherige Geschäftsführerin von CHEPLAPHARM in Frankreich Isabelle Dalle geht in den wohlverdienten Ruhestand. Sie leitete die französischen Landesgesellschaft seit ihrer Gründung im Jahr 2016.

Edeltraud Lafer, CEO, bedankt sich bei Isabelle Dalle (links) für die geleisteten Dienste und begrüßt Caroline Jacquin (rechts) als neue Geschäftsführerin von CHEPLAPHARM Frankreich



"Ich freue mich sehr, dass wir die Position der Geschäftsführung von CHEPLAPHARM France mit Caroline Jacquin so hochkarätig besetzen konnten. Mit ihrer Expertise des französischen Pharmamarktes und ihrem internationalen Werdegang passt Caroline Jacquin perfekt zu uns und der für die Unternehmensgruppe wichtigen französischen Landesgesellschaft", sagt Edeltraud Lafer, CEO der CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH. "Ich bedanke mich ausdrücklich bei Isabelle Dalle für die geleistete Arbeit. Sie hat die französische Landesgesellschaft seit ihrer Gründung mit visionärem Blick und Pioniergeist geleitet und hat gemeinsam mit ihrem Team unsere Niederlassung zu einer zentralen Einheit der CHEPLAPHARM Gruppe ausgebaut."



Caroline Jacquin ist seit dem 1. März 2024 bei CHEPLAPHARM France als stellvertretenden Geschäftsführerin tätig und übernimmt zum 1. April die volle Verantwortung von Isabelle Dalle, die noch bis Ende des Jahres dem Unternehmen beratend zur Verfügung steht.



Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com .



Pressestelle:

CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.de



03.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com