CHEPLAPHARM SCHLIEßT GESCHÄFTSJAHR 2023 MIT REKORDUMSATZ AB UND WÄCHST ZWEISTELLIG



Greifswald, 26. April 2024 Umsatz wächst erneut zweistellig +17 % ggü. Vorjahr auf 1.498,4 Mio. € (GJ2022: 1.279,5 Mio. €)

EBITDA steigt deutlich um +14 % ggü. Vorjahr auf 780,5 Mio. € (GJ2022: 685,7 Mio. €)

EBITDA-Marge mit 52 % (GJ2022: 54 %) weiterhin auf hohem und branchenweit führendem Niveau

Neue Standorte in Japan und der Schweiz treiben Transformation zu internationaler Unternehmensgruppe

Die Anzahl der Beschäftigten wächst auf 666, ein Plus von 24 % (GJ2022: 535) Die CHEPLAPHARM Gruppe, weltweit führend in der Akquisition von Originalpräparaten von der forschenden Pharmaindustrie, hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Rekordumsatz von 1.498,4 Mio. € abgeschlossen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Greifswald/Deutschland setzt seinen dynamischen und profitablen Wachstumskurs im zweistelligen Prozentbereich weiter fort. Neben dem Umsatzrekord sind die Eröffnung der Landesgesellschaften in Japan und der Schweiz wichtige Meilensteine im Rahmen der Transformation zu einer internationalen Unternehmensgruppe. Die größte Akquisition der Firmengeschichte, der Kauf des Zyprexa®-Portfolios von Eli Lilly für einen Kaufpreis von rund 1,3 Mrd. €, rundet das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 ab. Der heute veröffentlichte Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2023 weist eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr von +17 % auf 1.498,4 Mio. € (GJ2022: 1.279,5 Mio.) auf. Das EBITDA liegt im Berichtszeitraum bei 780,5 Mio. Euro und wächst damit um +14 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 (GJ2020: 685,7 Mio. Euro). Mit 52 % liegt die EBITDA-Marge auch im Jahr 2023 auf einem hohen und branchenweit führenden Niveau. Damit setzt CHEPLAPHARM seinen über Jahre hinweg dynamischen und profitablen Wachstumskurs auch in 2023 weiter fort und übertrifft die selbstgesteckten Ziele deutlich.

Treiber des starken Umsatz- und Ergebniswachstums sind die erfolgreichen Akquisitionen im Jahr 2023. Insbesondere die größte Transaktion der Firmengeschichte hat maßgeblich zum Wachstum beigetragen. CHEPLAPHARM hatte im Juli 2023 das Zyprexa®-Portfolio von Eli Lilly für rund 1,3 Mrd. € übernommen. Weitere Akquisitionen von Produkten von Roche (Xeloda® - China und Japan), AstraZeneca (Pulmicort Flexhaler® - USA) und Teva (Myocet® - Europa) wirken sich ebenfalls positiv auf die Umsatzentwicklung und die weitere Diversifizierung des Portfolios aus. Insgesamt hat CHEPLAPHARM im Jahr 2023 rund 1,8 Mrd. € in Zukäufe etablierter Markenprodukte investiert und verzeichnet damit eine Rekordinvestitionssumme. "Wir blicken auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2023 zurück und konnten in einem herausfordernden Marktumfeld weiter profitabel wachsen. Neben diesem dynamischen Wachstum haben wir auch unsere Transformation zu einer internationalen Unternehmensgruppe konsequent vorangetrieben. Innerhalb weniger Monate haben wir in Japan und der Schweiz zwei voll operative Standorte mit über 30 neuen Kolleginnen und Kollegen etabliert", zieht Edeltraud Lafer, CEO von CHEPLAPHARM, positiv Bilanz. Mit den beiden Tochtergesellschaften in zwei weltweit bedeutenden Pharmamärkten erweitert und stärkt CHEPLAPHARM die globale Präsenz. Durch die neuen Standorte können Skaleneffekte realisiert und die Profitabilität weiter erhöht werden. "Im Geschäftsjahr 2023 waren wir auch kapitalmarkseitig sehr erfolgreich und haben mit zwei Anleihen mehr als eine Milliarde Euro eingesammelt", ergänzt Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM. "Damit haben wir die Akquisition des Zyprexa®-Portfolios finanziert und unsere Liquiditätsposition weiter gestärkt. Die beiden erfolgreichen Platzierungen zeugen von großem Vertrauen der Investoren in die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells und geben uns die Flexibilität, auch im laufenden Geschäftsjahr 2024 in attraktive Markenmedikamente zu investieren und so unseren Wachstumskurs fortzusetzen." Als profitables und stetig wachsendes Unternehmen ist CHEPLAPHARM ein attraktiver Arbeitgeber. Die Anzahl der Angestellten stieg zum Jahresende um 131 auf 666, was einem Zuwachs von 24 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein Großteil der neuen Kolleginnen und Kollegen hat am Standort des Headquarters in Greifswald ihre Arbeit aufgenommen. Damit ist CHEPLAPHARM weiterhin einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com .



Pressestelle:

CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.de



