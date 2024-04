Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Roman Przibylla, Head Public Solutions bei CAT Financial Products, stellt einen ETP (ISIN CH1272477154/ WKN nicht bekannt) von CAT Financial Products vor.Die Magnificent 7 hätten in den vergangenen Monaten für Furore gesorgt. Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla würden den US-Aktienmarkt dominieren. Die sieben großen Tech-Werte hätten mittlerweile eine Relevanz erreicht, der sich die Anlegenden nicht mehr entziehen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...