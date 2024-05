Tesla steht zunehmend in der Kritik, seine Versprechen - insbesondere im Bereich Autonomes Fahren und KI - nicht mehr so zu übererfüllen, wie es einst der Fall war. Die jüngste Entlassungswelle, die fast das gesamte Supercharger-Team betraf, hat Bedenken hinsichtlich des Ausbaus des lebenswichtigen Ladenetzwerks und der Zukunft der Elektromobilität aufkommen lassen. Auch der Stellenabbau bei Tesla und die nachlassende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen haben zu einem Rückgang der Verkaufszahlen und einem starken Aktienkursverfall geführt, was Sorgen um die Zukunft des Unternehmens aufkommen lässt. Kritisiert wird insbesondere, dass zu viel Fokus auf KI und soziale Medien gelegt wird, während essentielle Bereiche des Unternehmens darunter leiden könnten.

Rechtliche Hürden und Marktkomplikationen

Währenddessen

