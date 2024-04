Aero Energy: Bohrungen auf Uranprojekten im Athabasca Basin rücken einen Schritt näher

Anzeige / Werbung

Die ersten Bohrungen rücken näher. Urangesellschaft Aero Energy hat sich die Dienste der Experten von Team Drilling gesichert.

7,6 Mio. Dollar haben die Vorbesitzer der Uranprojekte Murmac, Sun Dog und Strike bereits in die Exploration der aussichtsreichen Liegenschaften am nördlichen Rand des weltbekannten Athabasca Basins gesteckt. Dazu gehörten erste Erkundungsbohrungen, die u.a. dazu beitrugen, dass schon zahlreiche uranhaltige EM-Leiter (elektromagnetisch), die mit günstigen Schwerkraftanomalien zusammenfallen, entdeckt wurden. Die junge Urangesellschaft Aero Energy (WKN A4007Y / TSXV AERO) will nun mit eigenen Bohrungen auf diesen vorbereitenden Arbeiten aufbauen und hat dafür jetzt einen äußerst erfahrenen Bohrdienstleister engagiert.

Die Projekte Murmac, Sun Dog und Strike liegen im so genannten Uranium City-Distrikt. Dabei handelt es sich um ein Gebiet des Athabasca Basins, das zwar in der Vergangenheit für seine Uranproduktion bekannt war, aber gleichzeitig in Hinsicht auf mögliche hochgradige, Lagerstätten im Grundgestein nur wenig untersucht wurde. Beispiele für diese Art von Lagerstätte sind zum Beispiel Arrow von NexGen Energy oder Triple R von Fission Uranium an anderer Stelle im Athabasca Basin.

Rund 20 Ziele sollen diesen Sommer mit Bohrungen untersucht werden

Aero will nun im Sommer 2024 die Suche nach genau dieser Art von Lagerstätten beginnen und hat dafür Bohrungen mit einer Länge von insgesamt 4.000 Metern verteilt auf die drei Projekte eingeplant. Dabei geht man von einer durchschnittlichen Tiefe der Bohrlöcher von 200 Metern aus, sodass man rund 20 Ziele mit dem Bohrer testen können wird. Welche Ziele genau dies sein werden und exakt wie viele Bohrungen man vornehmen wird, soll in den kommenden Wochen gemeldet werden.

Dazu hält Aero hinter den Kulissen bereits Rücksprache mit seinen operativen Partnern Fortune Bay und Standard Uranium, die dann mit den jetzt angeheuerten Experten von Team Drilling aus Saskatoon, Saskatchewan, die Bohrarbeiten vorbereiten und voraussichtlich im Juni anstoßen werden. Bis dahin liegen dann sicher auch die Ergebnisse der luftgestützten VTEM Plus-Untersuchung vor, die Aero vor Kurzem begonnen hat. (Wir berichteten.)

Aero Energys CEO Galen McNamara erklärte: "Dass wir uns die Dienstes eines zuverlässigen Bohrunternehmens sichern konnten, ist ein weiterer Schritt zur Durchführung unseres geplanten umfassenden Explorationsprogramms in Saskatchewan in diesem Jahr. Hinter den Kulissen arbeiten wir eng mit unseren Partnern bei Fortune Bay Corp. und Standard Uranium Ltd. zusammen, um geophysikalische Untersuchungen durchzuführen und Bohrziele zu optimieren. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial dieser äußerst vielversprechenden Projekte zu erschließen."

