Medartis platziert erfolgreich Wandelanleihen in Höhe von CHF 115,8 Mio. mit Fälligkeit 2031



Basel, 4. April 2024: Die Medartis Holding AG (SIX: MED, das "Unternehmen" oder "Medartis"), ein auf Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiertes Orthopädieunternehmen, gibt die erfolgreiche Platzierung einer vorrangigen, unbesicherten und garantierten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 (die "Anleihe" und das "Angebot") in Höhe von CHF 115,8 Mio. bekannt, die in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien des Unternehmens wandelbar ist.

Die Anleihen werden über die Medartis International Finance SAS, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ausgegeben und die Zahlungsverpflichtungen aus den Anleihen werden vom Unternehmen unbedingt und unwiderruflich garantiert. Vorwegzeichnungsrechte für bestehende Aktionäre wurden im Rahmen des Angebots ausgeschlossen.

Die Abrechnung und Zahlung der Anleihen wird voraussichtlich am 11. April 2024 erfolgen. Die Zulassung der Anleihen zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ("Freiverkehr") wird beantragt und spätestens drei Monate nach dem Vollzugsdatum erwartet. Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird für allgemeine Finanzierungszwecke, einschliesslich Akquisitionen im Kerngeschäft von Medartis, verwendet.

Dirk Kirsten, CFO von Medartis, kommentierte die Transaktion: "Nach dem starken Umsatzwachstum und der verbesserten Rentabilität im Jahr 2023 haben wir die Gelegenheit genutzt, unsere Investorenbasis im Zusammenhang mit dieser Transaktion zu erweitern, welche uns die strategische Flexibilität gibt, unser Wachstum mit innovativen Produkten weiter zu beschleunigen."

Die Anleihe wird mit einer Stückelung von CHF 200'000 pro Anleihe zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und mit einem Kupon von 3,0% pro Jahr ausgestattet, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Der anfängliche Wandlungspreis der Anleihe wurde auf CHF 100,725 festgesetzt, was einer Prämie von 27,5% gegenüber dem Preis pro Aktie in der gleichzeitigen Delta-Platzierung (siehe unten) entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis unterliegt den üblichen Anpassungen, die in den Anleihebedingungen festgelegt sind. Die Anleihen werden am 11. April 2031 zu 100% ihres Nennwerts zurückgezahlt, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder, zurückgekauft und entwertet wurden.

Die Joint Bookrunners haben eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien des Unternehmens durchgeführt, um bestimmten Anleihenkäufern die Absicherung des Marktrisikos zu ermöglichen (die "Delta-Platzierung"). Medartis wird keinen Erlös aus der Platzierung dieser Aktien erhalten.

Über Medartis

Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt über 860 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com .

