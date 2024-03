Basel - Das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis ist im vergangenen Jahr stark gewachsen und hat nach dem Taucher des Vorjahres wieder einen Gewinn erzielt. Die Firma baut vor allem in den USA ihr Geschäft deutlich aus und strebt damit weiteres Wachstum an. Medartis steigerte den Umsatz um 16,0 Prozent auf 212,0 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus gar 20,5 Prozent betragen, wie der Basler Medizintechniker am Dienstag mitteilte. ...

