Basel (www.anleihencheck.de) - Medartis platziert erfolgreich Wandelanleihen in Höhe von CHF 115,8 Mio. mit Fälligkeit 2031 - AnleihenewsDie Medartis Holding AG (ISIN CH0386200239/ WKN A2JGBF), ein auf Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiertes Orthopädieunternehmen, gibt die erfolgreiche Platzierung einer vorrangigen, unbesicherten und garantierten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 (die "Anleihe" und das "Angebot") in Höhe von CHF 115,8 Mio. bekannt, die in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien des Unternehmens wandelbar ist, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...