JENA (dpa-AFX) - Der Thüringer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec AG hat den niederländischen Augenheilkunde-Spezialisten Dutch Ophthalmic Research Center (D.O.R.C.) mit Hauptsitz in Zuidland komplett übernommen. Der Erwerb von 100 Prozent der Firmenanteile sei kartellrechtlich genehmigt worden, teilte Carl Zeiss Meditec am Donnerstag am Unternehmenssitz in Jena mit. D.O.R.C. beschäftige etwa 800 Mitarbeiter.

Übernommen worden seien die Firmenanteile von der Investmentgesellschaft Eurazeo SE in Paris. Mit der Übernahme erweitere und ergänze das Jenaer Unternehmen seine Angebote für die Ausstattung von Augenärzten und Augenkliniken.

Im Dezember war die Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Centers für das erste Halbjahr 2024 angekündigt worden. Der Jenaer MDax -Konzern beschäftigt bisher rund 4800 Menschen, davon mehr als 2200 in Deutschland. Zeiss Meditec ist auf Laser, OP-Mikroskope, Geräte sowie künstliche Linsen zur Behandlung von Augenerkrankungen spezialisiert.

"Gemeinsam sind wir besser", kommentierte der Vorstandschef von Carl Zeiss Meditec, Markus Weber, das Zusammengehen beider Unternehmen. Ziel sei, weltweit führend in der Augenheilkunde zu werden, auch im Segment der Chirurgie. Der Vorstandsvorsitzende von D.O.R.C, Pierre Billardon, verwies auf vier Jahrzehnte Erfahrung seines Unternehmens. Es gehe darum, Fortschritte in der Augenchirurgie schneller als bisher voranzutreiben. Die Portfolios der Unternehmen ergänzten sich in hohem Maße./rot/DP/men