Vor dem morgigen Arbeitsmarktbericht aus den USA hielten die Anleger hierzulande heute die Füße still. Der DAX kam am Donnerstag lange kaum vom Fleck. Die aufgehellte Unternehmensstimmung im Euroraum bewegte ebenfalls kaum. Auto-Aktien starteten heute dennoch durch. In der zweiten Reihe zündete Compugroup den Turbo.Der deutsche Leitindex legte heute um 0,2 Prozent auf 18.403,13 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg nach einem kleinen und späten Spurt um 0,8 Prozent auf 27.267,71 Zähler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...