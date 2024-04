Emmenbrücke - Der in Geldnot steckende Stahlkonzern Swiss Steel kann aufatmen: Die Aktionäre haben an der ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstag mit überwältigender Mehrheit der geplanten Kapitalerhöhung zugestimmt. Mit dem frischen Geld soll die Sanierung des Unternehmens vorangetrieben werden. Konkret votierten die Aktionäre mit 99,79 Prozent «Ja». Mit dem Aktionärsbeschluss kann Swiss Steel wie geplant 3,1 Milliarden neue Aktien ausgeben. ...

