Am Donnerstag hatte sich der DAX im regulären Handel noch stark gezeigt. Er ging mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 18.403,13 Zähler aus dem Handel. Zum Wochenschluss dürfte er aber mit einem deutlichen Minus starten. Aussagen des Fed-Mitglieds Neel Kashkari dämpften die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,3 Prozent tiefer auf 18.167 Zähler.Im Blickpunkt steht am heutigen Freitag ganz klar der US-Arbeitsmarktbericht, der am ...

