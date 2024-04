Die Ölpreise haben in der zurückliegenden Woche deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Freitagmorgen 91,08 Dollar und damit 43 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg zuletzt um 24 Cent auf 86,83 Dollar.Bereits am Donnerstagabend waren die Ölpreise deutlich gestiegen. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee hatte sich zeitweise um etwa zwei Dollar ...

