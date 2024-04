New Brunswick - Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson will den Hersteller medizinischer Herz-Kreislauf-Geräte Shockwave Medical aus Kalifornien übernehmen. Je 335 Dollar solle pro Aktie gezahlt werden, teilte Johnson & Johnson am Freitag in New Brunswick (New Jersey) mit. Das wäre etwas mehr als der Schlusskurs von knapp 320 Dollar vom Vortag. Der Unternehmenswert liegt bei rund 13,1 Milliarden US-Dollar. Das Management von Johnson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...