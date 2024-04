Die UBS hat ihre Einschätzung zur McDonald's-Aktie aktualisiert und behält trotz kleiner Anpassungen in den Gewinnerwartungen das Vertrauen in das Unternehmen bei. In einer jüngst veröffentlichten Analyse bestätigt die Bank das anhaltende Potenzial des Fast-Food-Riesen, sich auch unter schwankenden wirtschaftlichen Bedingungen als robuste Anlage zu behaupten.Im Rahmen der neuesten Studie von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...