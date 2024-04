Trotz überraschend starker US-Arbeitsmarktdaten hat sich die Wall Street am Freitag zunächst ein wenig von ihrem Vortagesrutsch erholt. Der Dow stieg in der ersten Stunde nach der Eröffnung um 0,3 Prozent auf 38.697,64 Punkte. Auf Unternehmensebene stehen mehrere Übernahmen und der Megatrend KI im Fokus. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,66 Prozent auf 17.996,86 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 5.174,31 Punkte hinauf. Am Vortag waren die Indizes noch ...

