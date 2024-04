Dacia hat seinen aufgefrischten Spring in Deutschland eingepreist. Der Stromer startet zu Listenpreisen ab 16.900 Euro und wird ab dem 16. April bestellbar sein. Der Basispreis gilt für den Spring Electric 45 Essential. Die Top-Variante Spring Electric 65 Extreme kostet 19.900 Euro. Beide Motorisierungen gibt es wie berichtet in zwei Ausstattungslinien. Der 33 kW starke Spring mit der Kennziffer 45 (für die Leistung in Pferdestärken) ist im Basis-Trim ...

