Krispy Kreme Inc. hat kürzlich ein zukunftsträchtiges Abkommen mit McDonald's Corp. verkündet, das die Verkaufschancen ihrer Produkte durch eine erweiterte Präsenz in den Fast-Food-Restaurants massiv steigern könnte. Analysten einer bekannten Wall Street Firma haben daraufhin ein Aufschwungpotenzial für das Unternehmen prognostiziert und empfehlen die Aktie nun mit einem höheren Gewicht. Der Kurs der Aktie stieg bereits um 7,3%, nachdem die Kooperation bekannt gemacht wurde, und es wird eine 30%ige Steigerung innerhalb des nächsten Jahres erwartet. Diese optimistische Einschätzung gründet auf der Annahme, dass bis zum Jahr 2026 Krispy Kreme seine Donuts in ungefähr 5.000 McDonald's Restaurants in den USA anbieten wird, was die Punkte des Zugangs um etwa 175% erhöhen [...]

