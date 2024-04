EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe 2024/2029



08.04.2024 / 09:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung, 8.4.2024

Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe 2024/2029

Aktueller Platzierungsstand von rund 1,24 Mio. EUR, Gespräche mit institutionellen Investoren halten an

Weitere Eigenkapitalmaßnahmen starten noch im April - Mehrere interessierte Investoren primär aus dem asiatischen Raum

Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, hat im Rahmen ihrer Debütemission der Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A382517) zum Valutatag rund 1,24 Mio. EUR ausplatziert. Das Management ist in aussichtsreichen Gesprächen mit institutionellen Investoren und erwartet weitere Aufstockungen in der näheren Zukunft. Wie geplant wurde die Anleihe am Freitag, 5. April 2024, in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen.

"Wir hätten uns trotz des allgemein schwierigen Umfelds für Debütanleihen im KMU-Segment ein etwas höheres Volumen erhofft, freuen uns jedoch, dass wir mit der Anleihe einen Kapitalmarktzugang für Solarnative geschaffen haben. Darauf können wir aufbauen, uns als vertrauenswürdiger Emittent am Markt etablieren, und sind zuversichtlich, in den ausstehenden Gesprächen weitere Investoren für ein Engagement in Solarnative zu gewinnen. Zusätzlich werden wir uns nun wieder verstärkt der Eigenkapitalaufnahme zuwenden. Dazu starten wir kurzfristig ein Bezugsangebot innerhalb des bestehenden Gesellschafterkreises im Volumen von rund 2 Mio. EUR, das anschließend um die Aufnahme eines neuen Investors aus dem asiatischen Raum in Höhe von 1 Mio. EUR ergänzt wird. Ein entsprechendes Termsheet mit dem Investor, der gleichzeitig auch zu unseren Lieferanten gehört, steht kurz vor der Unterzeichnung. Im Anschluss daran planen wir schließlich im Sommer eine größere ‚öffentliche' Eigenkapitalrunde im Zielvolumen von 5-10 Mio. EUR, ebenfalls unter Beteiligung asiatischer Investoren, die per se ein starkes Interesse an unserer Technologie zeigen", erklärt Julian Mattheis, CEO von Solarnative.

Mit den neuen Mitteln aus Anleiheemission und Eigenkapitalmaßnahmen wird das Unternehmen hervorragend ausgestattet sein, um den Produktions-Hochlauf seiner Smart Factory in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung seines Systems für PV-Dachanlagen in Deutschland voranzutreiben.

Julian Mattheis ergänzt: "Die hohe Nachfrage nach unseren kleinen leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern ist ungebrochen und wir werden unser Absatzvolumen im Laufe des Jahres deutlich steigern. Mit weiteren operativen Erfolgen werden wir zusätzliches Investoreninteresse generieren und unsere strategischen Ziele konsequent weiterverfolgen."

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter www.solarnative.com/de/fuer-investoren veröffentlichten Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.

Über Solarnative

Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Hendrik Oldenkamp (CTO) und Dr. Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 161 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative 2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com

Follow Solarnative:

LinkedIn | Instagram | Facebook

08.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com