In den USA scheint ein Paradigmenwechsel im Gange zu sein. Bis dato verursachten zu gute Konjunkturdaten über den Umweg von Zinssorgen schwache Kurse. Aktuell können Aktien wie jene von Amazon seit Neuestem davon profitieren.Die Serie an guten Arbeitsmarktdaten in den USA reißt nicht ab, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Einerseits sei dies positiv, da sich die US-Wirtschaft selbst trage. Andererseits seien die guten Daten aber auch ein Problem für die FED. Denn es stelle sich zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...