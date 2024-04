ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 270 auf 285 Euro angehoben. Analyst Will Hardcastle begründete die Abstufung unter anderem mit der zuletzt starken Kursentwicklung der Aktien des Versicherers. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei auf einem hohen Niveau. Das langfristige Gewinnwachstum bleibe hinter dem des Kontrahenten Axa zurück, hieß es ferner in einer am Montag vorliegenden Studie, und die Gesamtrendite hebe sich nicht positiv von der der Wettbewerber ab. Auch in puncto Solvabilität dürften Anleger die Position der Allianz diskutieren./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 05:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 05:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

