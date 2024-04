Die Debütanleihe der Solarnative GmbH ist am Freitag in den Handel gestartet. Der Platzierungsstand soll noch ausgebaut werden, anschließend folgen Eigenkapitalrunden. - aktueller Platzierungsstand von rund 1,24 Mio. EUR, Gespräche mit institutionellen Investoren halten an - weitere Eigenkapitalmaßnahmen starten noch im April - mehrere interessierte Investoren primär aus dem asiatischen Raum Die Solarnative ...

