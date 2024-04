Die Hängepartie auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere stieg mit 4,47 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen der US-Notenbank Fed wird also gedämpft. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Montag rund 30 Minuten vor der Startglocke fast unbewegt auf 38.900 Punkte. Der Nasdaq 100 wurde mit ...

