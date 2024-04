Beijing (ots/PRNewswire) -JA Solar, ein führendes Unternehmen der PV-Branche, hat die Führung bei der Einführung einer bahnbrechenden Initiative übernommen, die darauf abzielt, den Klimawandel zu bekämpfen und die nachhaltige Entwicklung von Industrie- und Handelsunternehmen auf globaler Ebene zu fördern. Die Initiative, die mit über dreißig Unternehmen weltweit zusammenarbeitet, soll sektorale Unterschiede und Barrieren in der Industriekette überbrücken und den Weg für grüne und kohlenstoffarme Entwicklungsstrategien für Industrie- und Handelsunternehmen ebnen.Die Initiative mit dem Titel Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative unterstreicht die dringende Notwendigkeit kollektiver Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Durch diese Zusammenarbeit setzen sich JA Solar und seine Partner dafür ein, das Bewusstsein für kohlenstoffarme Umweltpraktiken zu schärfen, Energieeffizienz und Emissionsreduzierung voranzutreiben, die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft zu fördern und der Nutzung grüner Energie durch technologische Innovation Vorrang einzuräumen.Da der Klimawandel als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit anerkannt wird, unterstreicht die Vorherrschaft von JA Solar in diesem Vorhaben die entscheidende Rolle, die Industrie- und Handelssektoren auf der ganzen Welt zusammenzubringen, um wesentliche Veränderungen zu bewirken. Durch die Synergie ihres kollektiven Wissens und ihrer Ressourcen ist die Koalition bestrebt, eine grüne, kohlenstoffarme Wertschöpfungskette zu schaffen, die einen wesentlichen Beitrag zum weltweiten Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft leistet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381110/JA_Solar_Launches_Global_Industrial_and_Commercial_Enterprises_Green_Development_Initiative.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-startet-globale-initiative-zur-grunen-entwicklung-von-industrie--und-handelsunternehmen-302110527.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139922/5752475