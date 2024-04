Opel zeigt erste Bilder des neuen Frontera, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Das SUV wird von Beginn an auch mit Batterie-elektrischem Antrieb erhältlich sein. Es gilt als Nachfolger des Opel Crossland und soll als "perfektes Auto für urbane Ballungszentren" punkten. Auf den nun von Opel publik gemachten Bildern ist ein breit wirkendes SUV in leuchtendem Orange-Rot mit schwarz abgesetztem Dach zu sehen. Die Frontpartie wirkt durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...