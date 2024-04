Die Aktie von Amazon befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Aber machen Anleger mit dieser hierzulande unbekannten Aktie noch ein besseres Geschäft? Nein, in diesem Artikel wird der Erfolg der Amazon-Aktie nicht kleingeredet. Für langfristige Anleger war ein Investment in das Unternehmen von Jeff Bezos ein voller Erfolg. Im Jahr 2023 gehörte das Papier als Teil der Magnificent Seven zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Und durch sein breit aufgestelltes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...