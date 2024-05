Die Aktie von Amazon.com hat am gestrigen Mittwoch mit einem Plus von 2,2% auf die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen reagiert. Rückblick: Die Amazon-Aktie war in der vergangenen Woche bis auf 166,32 USD zurückgefallen und hatte damit - in Bezug auf das neue Rekordhoch vom 11. April - eine schnelle Korrektur von rund 12% durchlaufen. Kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...