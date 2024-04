Ziehen Aktien wie Palantir bald über 50 Prozent an? Der bekannte Tech-Analyst Dan Ives von Wedbush verrät sechs KI-Aktien, die in der bevorstehenden Gewinnsaison besonders profitieren sollten Die nächste Berichtssaison steht schon in den Startlöchern, denn das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres wurde von den meisten Unternehmen bereits beendet. Große Aufmerksamkeit wird dabei auf Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft & Co. gelegt. Denn diese Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...