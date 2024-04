Perfekte Paarung: Unaufhaltsamer Boom: Warum Sie jetzt in diese Pole-Position-Firma einsteigen sollten!

Anzeige / Werbung

Während Deutschland seinen Ausstieg aus der Atomenergie feiert, sehen andere Länder die Kernkraft in der Pole Position zur Stromerzeugung und einer emissionsarmen Energiezukunft.

diese Entwicklung wirft ein helles Licht auf den Uransektor, vor allem nach dem historischen Atom-Gipfel in Brüssel, Anfang des Monats, wo selbst der EU-Ratspräsident Michel die Bedeutung der Atomkraft für die Energiesicherheit und den Klimaschutz betonte.

Sogar Ursula von der Leyen, Chefin der EU-Kommission, Jahrelang selbst als Vorkämpferin für die Energiewende und den Ausbau der Erneuerbaren, tritt in neuer Rolle auf: als Fürsprecherin für die Atomkraft.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass Kernenergie weltweit nach der Wasserkraft die zweitgrößte Quelle für emissionsarmen Strom ist",

sagte von der Leyen in Brüssel auf dem Atomgipfel. Nuklearreaktoren könnten

"einen zuverlässigen Anker für die Strompreise bilden und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten".

Diese überraschende Wende unterstreicht die zunehmende Anerkennung der Kernenergie als wichtige Säule in der globalen Energiedebatte und wirft ein neues Licht auf die Zukunft des Energiemixes.

Atomkraft erobert die Welt!

Länder wie die USA, China, Indien und Frankreich setzen verstärkt auf den Ausbau dieser Brückentechnologie, um ihren wachsenden Energiebedarf zu decken. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur wird die weltweite Kernenergieproduktion bis 2040 um satte 40 % steigen. Insbesondere in China und Indien wird ein enormer Ausbau erwartet, um den steigenden Strombedarf zu befriedigen.

Die unbestreitbaren Vorteile der Kernenergie!

Warum diese Begeisterung für die Kernenergie? Die Vorteile liegen auf der Hand. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen erzeugt Kernenergie kein CO2 und ist damit eine umweltfreundliche Alternative. Zudem ist sie grundlastfähig, was bedeutet, dass sie kontinuierlich Strom liefern kann, unabhängig von den Wetterbedingungen oder anderen externen Faktoren.

Angesichts des prognostizierten Anstiegs des Energiebedarfs durch Trends wie Elektromobilität, Digitalisierung und künstliche Intelligenz ist die Kernenergie die einzige zuverlässige und emissionsfreie Energiequelle, die diesen Bedarf decken kann.

Uran: Der Schlüssel zur sauberen Zukunft und lückenloser Energieversorgung!

Uran ist der Treibstoff, der die Atomreaktoren antreibt. Mit der steigenden Nachfrage nach Kernenergie wird auch der Bedarf an Uran weiter zunehmen. Experten von Citybank prognostizieren ein extrem "bullisches' Szenario für Uran, da das Angebot nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt halten kann. Besondere Herausforderungen wie Probleme in Lieferländern wie dem Niger und Grenzschließungen haben den reibungslosen Transfer von Materialien und Lieferungen behindert, was das Angebot zusätzlich belastet.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Uran und der Prognose eines Angebotsdefizits in naher Zukunft ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in den Uranmarkt zu investieren. Die Zukunft der Energie liegt in der Kernkraft, und Uran ist der Schlüssel dazu. Verpassen Sie nicht die Einstiegsgelegenheit in diesen boomenden Markt, der die Energieversorgung der Zukunft bestimmen wird.

Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Premier American Uranium (WKN: A3ET9P))

Mit einem Investment in Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) tätigen Sie ein sehr vielversprechendes Investment in die Zukunft der Energierevolution. Gerade jetzt, wo der Preisdruckaufgrund der jüngsten Finanzierungsrunde beendet sein sollte, kann man hier wieder günstig einsteigen! Dieses Unternehmen weist mit die stärksten Wachstumsprofile im Sektor auf, wie Sie gleich sehen werden.

Premier American Uranium stärkt mit Übernahme seine "Pole-Position' auf dem US-Uranmarkt!

PUR: WKN: A3ET9P

Erst vor kurzem hat sich Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) mit dem Uran-Highflyer IsoEnergy verbündet, einem Schwergewicht in der Uranbranche. Diese Partnerschaft öffnet nicht nur Türen, sondern auch Potenzial zu lukrativen Geschäftsmöglichkeiten. Und diese werden scheinbar schon mit dem neuen Deal genutzt!

"Win-Win' mit American Future Fuel!

Dass Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) nicht nur seinem Namen nach, sondern auch im Sinne seines Portfolios aus hochgradigen Projekten in den US-Uran-Hotspots Wyoming und Colorado erste Sahne ist, hat das Unternehmen ja immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Nun macht der dynamische Uranmarkt-Player mit prominenten Investoren wie Sachem Cove Partners oder auch IsoEnergy an seiner Seite, den nächsten entscheidenden Wachstumsschritt und übernimmt die American Future Fuel Corporation.

Bei diesem "Win-Win'-Deal erhalten American Future Fuel Aktionäre je 0,170 Stammaktien bzw. 0,507 CD für jede American Future Fuel Aktie. An der daraus entstehenden, neuen US-Uranmarkt-Macht werden PUR Aktionäre 64,2 % und American Future Fuel Aktionäre 35,8 % der Anteile halten.

Mit der Übernahme von American Future Fuel geht auch das hochgradige Uran-Projekt "Cebolleta' in das an sich schon illustre PUR-Portfolio über.

Quelle: Premier American Uranium (PUR)

Damit wurden aus Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) seinen zwei Power-Projekten schon drei Power-Projekte!

Die "Frühlingszwiebel" hat's in sich!

"Cebolleta' (zu deutsch Frühlingszwiebel) steht für eine historische, "abgeleitete'-Mineralressourcenschätzung von fetten 5,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,171 % U3O8 für etwa 18,9 Millionen Pfund U3O8. Mit seiner Position im "Grant Mineral Belt' in New Mexiko liegt es zudem im weltweit viertgrößten "Uran-Hotspot' und kann auf eine phänomenale Uran-Produktion zurückschauen. So wurden hier - genauer gesagt, in den Minen "JJ#1' und "St. Anthony' - zwischen 1975-1990 insgesamt satte 3,8 Mio. Pfund U3O8 gefördert.

Quelle: Premier American Uranium

Hinzu kommt die unmittelbare Nachbarschaft zu den "Jackpile-Paguate'-Minen, die mit einer historischen U3O8-Produktion von sensationellen 100 Mio. Pfund inspirierende Gegenüber sind.

"Win-Win' im wahrsten Sinne!

Mit dem Zusammenschmelzen von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) und American Future Fuel entsteht ein neues Schwergewicht am heiß umkämpften und lukrativen US-Uranmarkt. So wird der neue Player über eine Marktkapitalisierung von etwa 130 Mio. CAD und über Cash von satten 11,4 Mio. CAD verfügen.

Ebenso beeindruckend sind die rund 52.500 Acre (ca. 21.246 Hektar) Projektfläche und die sensationellen 19 Millionen Pfund U3O8 an historischer Ressource, die aus diesem Zusammenschluss entstehen.

Nicht zuletzt fügt PUR seinen zwei gehaltvollen Standbeinen in Wyoming und Colorado einen dritten dynamischen Pfeiler in New Mexiko hinzu und positioniert sich damit prominent im Uran-hungrigen US-Markt, wo aktuell 93 Reaktoren (globale Spitze) stehen und wo Atomenergie fast ein Fünftel der Gesamtenergieversorgung ausmacht.

Quelle: Premier American Uranium

Gleichzeitig sinkt die Anzahl inländischer Uran-Minen, während ein Importverbot für russisches Uran in die USA ("US Prohibiting Russian Uranium Imports Act'), das noch vom Senat abgesegnet werden muss, einen über 700 Tonnen schweren Uranmarkt mit einem Wert von sensationellen 1,19 Mrd. USD für US-Produzenten öffnen würde.

Kurzum: Die Reaktivierung ehemals produzierender Minen und die Erschließung neuer Uran-Projektekönnte für US-Player wie PUR aktuell kaum lukrativer sein, nicht zuletzt, wenn man bedenkt, dass laut Schätzungen der Internationale Atomenergie-Organisation ("IAEA') bis zum Jahr 2040 weltweit über 100.000 Tonnen Uran pro Jahr benötig werden, was etwa einer Verdoppelung des aktuellen Niveaus bei Abbau und Verarbeitung entspricht.

Perfekte Basis für "Cebolletas' aktualisierte Ressourcenschätzung!

Das Bohrprogramm von American Future Fuel aus dem Jahr 2023 konnte die Zuverlässigkeit der historischen Daten bestätigen. Damit ist die Basis für eine zeitnahe Erstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung geschaffen. Die wiederum würde das enorme, noch nicht bezifferte Potenzial von "Cebolleta' steil nach oben hieven, denn die historische "abgeleitete'-Mineralressourcenschätzung für dieses "Power'-Projekt schließt die bekannte Uranmineralisierung bei "St. Anthony' noch gar nicht ein.

Hier wurden 1975 bis 1980 fantastische 1,6 Millionen Pfund U3O8 produziert. Hinzu kommt, dass "St. Anthony' die hochgradige Herberge von zwei Lagerstätten ist, die möglicherweise die "Fortsetzung" des Gebiets darstellen könnten, welche die historische abgeleitete Mineralressourcenschätzung von "Cebolleta' beherbergen.

Quelle: Premier American Uranium

Schließlich konnte vielversprechendes Explorationspotenzial im "Westwater Canyon Member' der Morrison Formation identifiziert werden, das rund 100 m unterhalb des derzeit definierten Mineralisierungshorizonts liegt und die Herberge des wichtigsten Wirtsgestein im "Grants Mineral Belt' darstellt. Wohlgemerkt lagern im gehaltvollen "Grants Mineral Belt' Uranressourcen in Höhe von sagenhaften 300 Millionen Pfund U3O8.

Anders gesagt, geht mit "Cebolleta' ein Projekt in PURs Besitz über, das über einzigartiges Explorationspotenzial verfügt. Mit der Fusion von PUR und American Future Fuel erschafft sich dieser neue Player auch ein 1A-Entree zu Kapital und Handelsliquidität, was der weiteren Entwicklung von "Cebolleta' und nicht zuletzt auch von PURs Colorado- und Wyoming-Projekten einen entscheidenden Schub geben wird.

Auch American Future Fuel - Aktionäre profitieren von diesem 1A-Deal!

Mit dem Zusammenschluss mit Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) sichern sich American Future Fuel Aktionäre einen Aufschlag von fetten 57,3 %, zum Tag der Veröffentlichung der Mitteilung, auf den 20-Tage- volumengewichteten Durchschnittspreis "ihrer" Aktie. Hinzu kommt, dass sie mit einem Anteil von 35,8 % am neuen US-Uran-Player nun Zugang zum PUR "Power'-Portfolio von fünf prosperierenden Projekten in den US-Uran-Hotspots Colorado und Wyoming haben, inklusive einer bereits produzierenden Mine.

Zudem bedeutet der Zusammenschluss für die American Future Fuel Aktionäre auch, dass sie fortan von der tiefen Uranmarkt-Expertise profitieren können, welche das PUR-Team zweifelsohne bietet, zusammen mit seinem strategischem Riecher für lukrative M&A-Gelegenheiten.

Nicht zuletzt können sich sowohl American Future Fuel wie auch Premier American Uranium (WKN: A3ET9P)-Aktionäre auf einen neuen, erfahrenen CEO für das entstehende Uran-Powerhouse freuen. Denn mit Colin Healey steht dem Unternehmen nun ein erwiesener Experte mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der Bergbau-Forschungsanalyse vor. Tim Rotolo rückt damit in die Rolle des Vorsitzenden des Verwaltungsrats von PUR.

https://www.youtube.com/watch?v=oeseMuEG6fQ&t=295s

Fazit: Fantastische Uran-Fundamentaldaten befeuern dynamisches Wachstum!

Für Premier American Uraniums (WKN: A3ET9P) neuen CEO Colin Healey harmoniert die Entstehung eines neuen Schwergewichts am Uran-Markt perfekt mit der aktuellen Uranpreis-Rallye und einem Markt, der Uran-hungriger kaum sein könnte. Seine Jahrzehnte-lange Erfahrung im Uransektor, ist eine hervorragende Voraussetzung und MEGA-Wachstumschance für das Unternehmen.

Weltweit treiben Regierungen ihre Netto-Null-Emissionsziele mit voller Kraft voran. In dem Mix aus CO2-freien Energiequellen spielt Atomenergie eine entscheidende Rolle, was die Uran-Nachfrage weiter anfeuern wird. Mit einem jetzt noch diversifizierteren Portfolio an vielversprechenden Projekten ist Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) bestens und prominent positioniert.

Auch Tim Rotolo, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P), sieht im Zusammenschluss mit American Future Fuel und nicht zuletzt auch in der Übernahme von "Cebolleta',bedeutende strategische Vorteile für sein Unternehmen. Denn durch den Erwerb eines Schlüsselprojekts wie "Cebolleta' - das im "Grant Mineral Belt' - einem der globalen Uran-Hotspots liegt - kann der Wachstumskurs nicht vielfältiger sein und jetzt noch schneller(e) und dynamisch(ere) Fahrt aufnehmen.

Und genau davon gehen wir aus, dass bei Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) nun sehr schnell Wachstum generiert wird, und dass bei wieder steigenden Uranpreisen. Die Konsolidierung des jüngsten rasanten Uranpreisanstiegs sollte bald beendet sein und die daraus gewonnene Kraft den Spot-Preis auf neue Hochs treiben. Dies wiederum kann nur eines bedeuten, nämlich einen explodierenden Aktienkurs bei Premier American Uranium (WKN: A3ET9P).

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Premier American Uranium, IsoEnergy, Consolidated Uranium, eigener Research, Bildquellen: Premier American Uranium, Intro Bild: KI generiert und von JS Research bearbeitet.

Dieser Werbeartikel wurde am 27. März 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt bzw. aktualisiert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

