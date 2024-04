In der jüngsten Handelssitzung schloss die Aktie von Gilead Sciences (GILD) mit einem leichten Plus von 0,75% und übertraf damit den täglichen Gewinn des S&P 500 Indizes. Trotz eines Rückgangs von 7,83% im vergangenen Monat, bleibt die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Gewinnmitteilung des Unternehmens gerichtet. Am 25. April 2024 wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...