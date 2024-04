Calibres Goldproduktion in Q1 auf dem Weg zur Erreichung der Jahresprognose 2024 während Fortschreitende Betriebsbereitschaft für das erste Gold im ersten Halbjahr 2025 in der vollständig finanzierten Goldmine Valentine besteht

Vancouver, B.C. - 9. April 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - freut sich, die Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 31. März 2024 endeten, bekannt zu geben (alle Finanzbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben).

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "In Übereinstimmung mit den Produktionserwartungen für H1 2024 lieferte das Team im ersten Quartal 61.767 Unzen, wobei die Goldproduktion in H2 gewichtet wird, da zusätzliche organische Produktionsquellen und höhergradige Zonen mit Goldmineralisierung in den Minenplan aufgenommen werden. Wir sind weiterhin auf dem Weg, die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2024 von 275.000 bis 300.000 Unzen zu erreichen.

Der Beginn des Jahres 2024 hat sich für Calibre mit dem Abschluss der Akquisition der Multi-Millionen-Unzen-Goldmine Valentine Gold Mine ("VGM") in Kanada, einem vierten Jahr in Folge mit einem Wachstum der Mineralreserven und unserer Aufnahme in den Van Eck GDX Index als aufregend erwiesen. Seitdem Calibre im vierten Quartal 2019 zum Goldproduzenten wurde, hat das Unternehmen ein jährliches Produktionswachstum von 28 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt und die Erwartungen erfüllt oder übertroffen. Wir befinden uns auf einem klaren und präzisen Weg der Lieferung und des Wachstums. Mit einer Investition von mehr als 130.000 Metern Ressourcenerweiterung und Entdeckungsbohrungen im Jahr 2024 freue ich mich darauf, weiterhin positive Ergebnisse in unserem gesamten Portfolio von Vermögenswerten zu sehen.

2024 und 2025 werden transformative Jahre sein, angetrieben durch einen Anstieg der Goldproduktion und bedeutende Explorationen in ganz Amerika. Ich freue mich, berichten zu können, dass die letzten Phasen des Baus und der Betriebsbereitschaft bei VGM weiterhin planmäßig verlaufen und vollständig finanziert sind, um die erste Goldproduktion im ersten Halbjahr 2025 vorzubereiten und damit ein erhebliches Produktionswachstum und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

In dieser Zeit des bedeutenden Wachstums bleibt Calibre seinem Streben nach hervorragender Nachhaltigkeit und ethischen Bergbaupraktiken verpflichtet. Unsere Bemühungen gehen über die Einhaltung von Vorschriften hinaus und konzentrieren sich auf kontinuierliche Verbesserungen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sowie auf ein transparentes und umfassendes Engagement in den Gemeinden, um in den Regionen, in denen wir tätig sind, positive Auswirkungen zu erzielen.

Q1 2024 Höhepunkte

- Abschluss der Übernahme von Marathon Gold, wodurch ein bedeutendes zukünftiges Wachstum gesichert wird, da der Bau der Multimillionen-Unzen-Mine Valentine Gold zu mehr als 61 % abgeschlossen ist;

- Konsolidierte vierteljährliche Goldproduktion von 61.767 Unzen:

Nicaragua-Goldproduktion von 55.007 Unzen und Nevada-Goldproduktion von 6.760 Unzen;

- Viertes Jahr in Folge Wachstum der Mineralreserven mit einem Anstieg der konsolidierten Mineralreserven 2023 um 398 % seit der Übernahme im Jahr 2019 auf 1.426.000 Unzen Gold (siehe Pressemitteilung vom 12. März 2024):

Die Mineralreserven von Nicaragua stiegen um 4 % auf 1.126.000 Unzen mit einem Gehalt von 5,13 g/t Gold;

Die Mineralreserven in Nevada stiegen um 12 % auf 300.000 Unzen;

- VGM verfügt über ein beträchtliches Mineralvorkommen mit 2,7 Moz an Reserven und 3,96 Moz an gemessenen und angezeigten Ressourcen (einschließlich Reserven) sowie 1,10 Moz an abgeleiteten Ressourcen (siehe Pressemitteilung vom 12. März 2024);

- Mit der Ernennung eines Vizepräsidenten für den kanadischen Betrieb und eines Prozessanlagenleiters sowie der Beauftragung der Reliable Controls Corporation aus Salt Lake City macht VGM weitere Fortschritte bei der Betriebsbereitschaft;

- Positive Bohrergebnisse einen Kilometer südwestlich der VGM-Ressourcen, kombiniert mit hochgradigen Erzkontrollbohrungen außerhalb der gemeldeten Mineralreserven, fügen zusätzliche Tonnen hinzu und zeigen ein starkes Entdeckungspotenzial in der 32 Kilometer langen Scherzone (siehe Pressemitteilungen vom 6. Februar und 14. Februar 2024):

3,14 g/t Au auf 14,8 Metern geschätzter wahrer Breite ("ETW") und 39,90 g/t Au auf 1,8 Metern ETW;

46,53 g/t Au auf 5,3 Metern und 17,16 g/t Au auf 7,0 Metern;

- Unternehmensweite Mineralienausstattung in Amerika mit über 4,1 Moz Reserven, 8,6 Moz an gemessenen und angezeigten Ressourcen (einschließlich Reserven) und 3,6 Moz an abgeleiteten Ressourcen (siehe Pressemitteilung vom 12. März 2024);

- Fortgesetzter Erhalt von Bonanza-Bohrergebnissen entlang des mehrere Kilometer langen Goldkorridors Panteon VTEM innerhalb des Limon-Komplexes (siehe Pressemitteilung vom 30. Januar 2024):

111,92 g/t Au über 4,1 Meter ETW;

15,63 g/t Au über 5,7 Meter ETW, einschließlich 33,60 g/t Au über 2,6 Meter ETW;

- Die Durchschneidung von flachen, im Tagebau abbaubaren Gehalten und Mächtigkeiten bei der Lagerstätte Volcan innerhalb des Libertad-Komplexes bringt das Unternehmen auf dem Weg zu einer Abbauentscheidung Mitte 2024 voran, während die Genehmigungsverfahren noch andauern (siehe Pressemitteilung vom 5. März 2024);

- Im Rahmen der Cash-Management-Strategie des Unternehmens und zur Stärkung der Bilanz meldete Calibre eine Buy-Deal-Finanzierung in Höhe von 100 Mio. $ und schloss eine kurzfristige Goldvorauszahlungsvereinbarung in Höhe von 60 Mio. $ ab;

- Aufnahme in den Van Eck Vectors Gold Miners ETF (NYSE: GDX), was das erfolgreiche Wachstum von Calibre widerspiegelt; und

- Erfüllung der Grundsätze für einen verantwortungsvollen Goldabbau des World Gold Councils im dritten Jahr.

Q1 2024 Finanzergebnisse und Details zur Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das erste Quartal werden am Dienstag, den 14. Mai 2024, nach Börsenschluss veröffentlicht, und das Management wird am Mittwoch, den 15. Mai, eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse und den Ausblick im Detail zu besprechen.

Datum: Mittwoch, Mai 15, 2024

Uhrzeit: 10:00 Uhr ET

Webcast-Link: https://edge.media-server.com/mmc/p/pdog5ire

Anweisungen zum Erhalt der Einwahlnummer für die Telefonkonferenz:

Alle Teilnehmer müssen sich unter dem unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz von Calibre für Q1 2024 teilnehmen zu können. Melden Sie sich an, indem Sie auf https://dpregister.com/sreg/10187404/fbebde150c klicken und das Online-Anmeldeformular ausfüllen. Nach der Registrierung erhalten Sie die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die Sie während des Anrufs eingeben müssen.

Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können hier und auf www.calibremining.com unter der Rubrik Veranstaltungen und Medien auf der Registerkarte Investoren aufgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und kann 12 Monate lang nach der Veranstaltung unter www.calibremining.com wiedergegeben werden. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: mailto:calibre@calibremining.com

W: http://www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anmerkungen:

(1) NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Goldminenunternehmen verwenden, insbesondere die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze und die All-In Sustaining Costs pro Unze. In der Goldminenbranche sind dies gängige Leistungskennzahlen, die jedoch keine standardisierte Bedeutung haben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den konventionellen, gemäß IFRS erstellten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Gold: Die Gesamt-Cash-Kosten beinhalten die Betriebskosten der Mine, wie z.B. Abbau-, Verarbeitungs- und lokale Verwaltungskosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb), Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Bereitschaftskosten für die Mine und ggf. laufende Bestandsabschreibungen. Die Produktionskosten verstehen sich exklusive Abschreibungen, Rekultivierungs-, Kapital- und Explorationskosten. Die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Gold verstehen sich abzüglich der Silberverkäufe als Nebenprodukt und werden durch die verkauften Unzen Gold geteilt, um einen Wert pro Unze zu erhalten.

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze Gold: Eine Leistungskennzahl, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Gold aus dem laufenden Betrieb erforderlich sind. Es gibt zwar keine branchenweit standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl, aber die Definition des Unternehmens ist von der AISC-Definition abgeleitet, die vom World Gold Council in seinen Leitlinien vom 27. Juni 2013 und 16. November 2018 dargelegt wurde. Der World Gold Council ist eine 1987 gegründete nicht-regulatorische, gemeinnützige Organisation, zu deren Mitgliedern weltweit führende Bergbauunternehmen gehören. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl externen Nutzern bei der Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit, freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Das Unternehmen definiert AISC als die Summe der gesamten Cash-Kosten (siehe oben), des nachhaltigen Kapitals (Kapital, das erforderlich ist, um den laufenden Betrieb auf dem bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten), der Rückzahlung von Kapitalleasingverträgen, der allgemeinen und administrativen Ausgaben des Unternehmens, der Explorationsausgaben zur Erhöhung der Ressourcensicherheit in den produzierenden Minen, der Abschreibung der Kosten für die Stilllegung von Anlagen und der Rehabilitationszuschläge im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb. In den AISC nicht enthalten sind Kapitalausgaben für signifikante Verbesserungen in bestehenden Betrieben, die als expansiv angesehen werden, Explorations- und Evaluierungskosten im Zusammenhang mit dem Ressourcenwachstum, Rehabilitationskosten und Abschreibungen, die nicht mit dem laufenden Betrieb zusammenhängen, Finanzierungskosten, Schuldentilgung und Steuern. Die gesamten nachhaltigen Kosten werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um eine Zahl pro Unze zu erhalten.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf höhere Abbau- und Verarbeitungsgrade in der Zukunft; Aussagen in Bezug auf die vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2023; die Annahmen des Unternehmens in Bezug auf Metallpreise und Cut-off-Gehalte. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie in Calibres Jahresbericht ("AIF") für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, die alle auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z.B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 verhängt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Lieferkette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen geben wird; dass es keinen nachteiligen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens in Nevada geben wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74193Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74193&tr=1



