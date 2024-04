Versicherungen zählen nicht gerade zu den beliebtesten Branchen der Deutschen. An der Börse dagegen schon. Vor allem der deutsche Marktführer findet sich in vielen Depots. Die Allianz ist nicht zuletzt bei Dividendenjägern beliebt. Doch kann der Versicherungsriese auch bei Bewertung und Chartbild überzeugen?5,4 Prozent. So hoch liegt die aktuelle Dividendenrendite der Allianz. Damit gehört der Versicherer zu den Spitzenwerten im DAX. Nur die Autobauer Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...