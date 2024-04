Trotz geplanter Steigerung der Produktion stecken die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2026 an der Marke von 6 fest. Hier fordern die Marktteilnehmer offensichtlich einen Risikozuschlag wegen der Transformation in das Elektrozeitalter. Dennoch könnte das vorherrschende Momentum den Kurs in Richtung All-Time-High treiben.Vor den Inflationsdaten aus den USA am heutigen Mittwoch um 14:30 MESZ und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank einen Tag später halten sich die Anleger lieber bedeckt. ...

