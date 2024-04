… Spracherkennung auf Basis persönlicher Nutzerprofile optimiert Transkriptionen…

Philips Dictation by Speech Processing Solutions, ein weltweit führender Innovator im Bereich der Sprachtechnologie, kündigt die Erweiterung seiner beliebten Cloud-Lösung SpeechLive um die Spracherkennung von Nuance Dragon an. Diese Kooperation markiert einen wichtigen Meilenstein für Professionalisierung, Effizienz und Digitalisierung der Rechtsbranche.

Die Integration von Philips SpeechLive mit Nuance Dragon schafft ein hochpräzises KI-gestütztes Werkzeug, das antritt, um die Arbeitsweisen und -abläufe in der Anwaltswelt zu revolutionieren. Es fügt sich zum einen nahtlos in juristische Arbeitsabläufe ein. Die Lösung lernt laufend mit, sorgt dadurch für unübertroffene Genauigkeit und Zeitersparnis. Sollten von Teammitgliedern Korrekturen und/oder Ergänzungen vorgenommen werden wollen, so stehen die originalen Audio-Aufzeichnungen gemeinsam mit den automatisch erstellten Transkripten zur Verfügung. Das erleichtert auch die Team-Zusammenarbeit einer Branche, die vom Fachkräftemangel betroffen ist. Die neue integrierte Lösung aus KI-gestützter Spracherkennung und Workflow markiert einen deutlichen Effizienz-Boost und steigert die Arbeitszufriedenheit.

KI sorgt für einen Boost bei Sprache-zu-Text

Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions, betont die Bedeutung der Partnerschaft von Philips Dictation und Nuance und erklärt: "Die Integration von Nuance Dragon in Philips SpeechLive stellt eine erhebliche Verbesserung für den fordernden Arbeitsalltag der Juristen dar. Durch die Verbindung erstklassiger KI-gestützter Spracherkennung von Nuance mit der branchenführenden Diktierplattform unseres Unternehmens ermöglichen wir es Juristen, vom Besten aus beiden Welten zu profitieren. Diese einzigartige Kombination wird juristische Arbeitsabläufe rationalisieren und ein neues Maß an Effizienz und Genauigkeit in ihrem Prozess von Dokumentenerstellung und -bearbeitung erreichen."

Und damit punktet die neue Lösung bei Juristinnen und Juristen:

Spezialisiertes juristisches Vokabular: Die neue Lösung inkludiert maßgeschneidertes juristisches Vokabular für präzise Transkription und branchenspezifische Terminologien. Benutzerdefinierte Profile: Sprachprofile können personalisiert werden, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern. So können aufwändige Korrekturschleifen vermieden werden. Personalisierte Benutzererkennung: Das adaptive Lernen von Nuance Dragon optimiert die Transkriptionsgenauigkeit und passt sich individuellen Vorlieben an. Die Spracherkennungsgenauigkeit der State-of-the-Art Lösung am Markt verbessert sich mit kontinuierlicher Nutzung. Erweiterte Funktionalität: Optimierte Funktionen in SpeechLive, einschließlich Live-Diktier- und Aufzeichnungsfunktionen, verbessern die Effizienz von anwaltlichen Arbeitsabläufen. Verbesserte Mobilität: Der Zugriff auf SpeechLive funktioniert geräteübergreifend, einschließlich PC und Mobiltelefonen. Das erleichtert flexibles und mobiles Arbeiten, von jedem Ort aus. Echtzeit-Spracherkennung mit Dragon Bar: Besonders praktisch ist das direkte Diktieren in Anwendungen wie Word-Dokumente oder Client-Management-Systeme (CMS); das vereinfacht den Dokumentationsprozess. Datensicherheit: Philips SpeechLive legt großen Wert auf Datensicherheit mit Servern in fünf Regionen weltweit und Funktionen wie Multifaktor-Authentifizierung und Single Sign-On. Natürlich sind sämtliche Anwendungen zu 100% DSGVO-konform.

Die Integration einer präzisen Spracherkennung und eines nahtlos integrierten Workflow-Systems verbessert gerade in der sensiblen Rechtsbranche Diskretion und Datensicherheit.

Die Vielseitigkeit und der Bedienungskomfort der Philips SpeechLive-Plattform sind auf die dynamischen Bedürfnisse von Juristen zugeschnitten und tragen nicht zuletzt dem steigenden Anspruch von Mitarbeitenden Rechnung, immer mobiler und flexibler zu arbeiten. Diese All-in-One-Diktier- und Transkriptionsplattform ermöglicht es Anwältinnen und Anwälten auch unter Zeitdruck und bei Personalmangel den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Kanzlei zu sichern.

Kostenlose Demos von Philips SpeechLive mit Nuance Dragon-Integration sind unter www.speechlive.com/dragon-speech-recognition verfügbar.

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) ist ein globales Technologieunternehmen aus Österreich und weltweit führender Anbieter von Sprache-zu-Text-Lösungen. Die von SPS entwickelten und unter der Marke Philips verkauften Produkte ("Philips Dictation") werden von knapp fünf Millionen Benutzern in der ganzen Welt eingesetzt. Neben seinem Hauptsitz in Wien unterhält SPS regionale Niederlassungen in den USA, in Kanada, in Australien, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Frankreich und in Belgien. Darüber hinaus verfügt SPS über ein Netzwerk von über 1000 Vertriebs- und Implementierungspartnern weltweit.

