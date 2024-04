Die UBS hat Hugo Boss von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 57 Euro gekappt.Der Modehersteller entwickele sich noch immer überdurchschnittlich, aber der Branchengegenwind setze ihm zu, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.Metzler hat Hugo Boss hingegen am Dienstag mit dem Rating "Buy" und einem Kursziel von 86 Euro gestartet (Finanztreff berichtete).Das ...

