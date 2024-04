Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

ISIN: DE000SLA1MX8



Anlass der Studie: Research Update

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Manuel Hölzle



UPDATE GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX (GBC MAX)



GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) setzt Erholungskurs weiter fort - Platzierungsvolumen im Mittelstandsanleihensegment legte in 2023 deutlich zu



Entwicklung des GBC MAX



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 135 konnte der Qualitätsindex GBC MAX seinen durch das herausfordernde Marktumfeld ausgelösten Tiefpunkt vom vierten Quartal 2023 (rund 127 Indexpunkte) des vergangenen Jahres deutlich hinter sich lassen und dabei seinen Erholungskurs weiter fortsetzen.

Wie auch der Gesamtmarkt bzw. Sektor der Mittelstandsanleihen, war ebenfalls unser Qualitätsindex in den vergangenen Quartalen von den sich deutlich verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (hohes Zinsniveau, schwierige konjunkturelle Lage, galoppierende Inflation etc.) betroffen, die zu einem deutlichen Kurssturz des Index im dritten Quartal mit anschließender Bodenbildung im Schlussquartal geführt hatten.

Seither hat sich unser Anleiheindex wieder spürbar erholt. Auch seit Jahresbeginn hat der GBC MAX eine deutlich positive Indexentwicklung verzeichnet.



In Bezug auf den allgemeinen Sektor der Mittelstandsanleihen lassen sich erste leichte Anzeichen für eine Erholung und Verbesserung der Marktlage erkennen. So hat eine Marktstudie (zum KMU-Anleihemarkt) der IR-Beratungsgesellschaft IR.on zu Beginn des Jahres ergeben, das im vergangenen Jahr 2023 24 Mittelstandsanleihen im Gesamtvolumen von 788,0 Mio. EUR herausgegeben und platziert wurden und damit um gut ein Drittel mehr als im Vorjahr (2022: 23 Platzierungen über insg. 588,0 Mio. EUR). Die Platzierungsquote lag im vergangenen Jahr bei knapp 80,0% (2022: 65,5%). Für das aktuelle Jahr 2024 wird mit durchschnittlich 22 Emissionen gerechnet und entsprechend mit einer nahezu konstanten Entwicklung.

Im Zuge der eingesetzten Index-Erholung konnte der GBC MAX im bisherigen Jahresverlauf eine positive Performance von 3,45% (YTD-Performance) erzielten. Noch wesentlich positiver gestaltete sich die Long-Run-Performance des Mittelstandsanleiheindex. So befindet sich der Anleiheindex seit seiner Auflage (01.02.2013) trotz des schwierigen Marktumfelds weiterhin mit einem Wertzuwachs von +18,0% deutlich im Plus.

Änderungen seit dem letzten Index Update im Nov. 2023



Der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) ist basierend auf unseren Recherchen weiterhin der einzige Qualitätsanleihenindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen. Seit unserem letzten Index-Update im November 2023 wurden 3 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 3 Anleihen den Index verlassen.



Somit befinden sich aktuell 33 Unternehmensanleihen im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) stellt aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur dar, um den deutschen Anleihensektor für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz umfassend abzudecken bzw. abzubilden.



Die größten Positionen des GBC MAX (vor Neuanpassung) stellen im April 2024 die Anleihen der Adler Real Estate AG, der Wienerberger AG, der Hornbach Baumarkt AG, der Otto GmbH & Co. KG und der Mutares SE & Co. KGaA dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 26,1% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 73,9% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche gewichtete Effektivrendite des aktuellen Portfolios betragen 6,12% bzw. 10,10%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,1 Jahre.

Anleihe im Fokus: hep global GmbH





"Interessante Anleihe im boomenden Erneuerbare Energien-Sektor"

Die hep global GmbH als Emittent der 6,5%-Unternehmensanleihe fungiert als Holding-gesellschaft der gesamten hep global-Gruppe, die sich in die Segmente "Services" und "Investments" untergliedert. Das Geschäftssegment Services umfasst die Entwicklung und den Erwerb von Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien sowie den Bau und Betrieb von Kraftwerken ebenfalls im Bereich der Erneuerbaren Energien. Dies beinhaltet im Wesentlichen Photovoltaikanlagen.



Der Geschäftsbereich Beteiligungen umfasst die Konzeption und den Vertrieb von alternativen Investmentfonds. Hierbei handelt es sich typischerweise um Bestandsfonds, die Photovoltaikprojekte in der Spätphase erwerben und anschließend halten, um laufende Erträge aus der Stromproduktion zu generieren. Durch das Verfolgen dieses speziellen Geschäftsmodells ist die hep global GmbH an allen Phasen eines Photovoltaik-Projektes beteiligt, von der Projektentwicklung über den Bau der Anlage bis hin zu deren Betrieb. Hierbei tritt die Gruppe als Generalunternehmer auf.



Basierend auf dem geplanten Ausbau der Projektpipeline wurde im Jahr 2021 eine 6,5%-Unternehmensanleihe emittiert und auch vollständig platziert. Der Fokus der Mittelverwendung lag dabei auf Projektakquisitionen oder kleineren Projektentwicklern mit bestehender Pipeline. Hierfür waren gemäß den Finanzierungsplanungen 75% der Anleihemittel vorgesehen. Die verbliebenen 25% der Anleihemittel waren für die Finanzierung des Working Capitals eingeplant.



Mit Blick auf die seit der Anleiheemission veröffentlichten Geschäftsberichte bzw. Geschäftszahlen, lässt sich eine durchaus erfolgreiche Entwicklung erkennen. So konnten die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 65,3 Mio. EUR im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022 deutlich auf 94,8 Mio. EUR gesteigert werden. Die Umsatzsteigerung basierte hierbei v.a. auf dem Ausbau der Dienstleistungsumsätze, also der Projektentwicklung von Solarparks in den USA. So konnte im Jahr 2022 ein Großprojekt in den USA aus dem Bereich "Utility Scale" (Leistung: 176 MWp) erfolgreich veräußert werden. Daneben wurden ebenfalls Projekte in den USA erfolgreich ans Netz gebracht. Das Unternehmen erwirtschaftete in beiden Geschäftsjahren ein operatives Ergebnis (EBITDA), das zur Bedienung der Zinsen ausreicht. Der EBITDA-Zinsdeckungsgrad lag 2022 bei 1,2 (Vorjahr: 3,4).

Zu Beginn des Jahres hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich erreicht werden kann. Bedingt durch deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen im zweiten Halbjahr 2023, sollte ein Konzernumsatz von 50 Mio. EUR bis 60 Mio. EUR und ein EBIT in einer Bandbreite von 0 Mio. EUR bis 5 Mio. EUR erreicht werden. Bei Erreichung des mittleren Niveaus der Ergebnisbandbreite sollte auch auf EBIT-Basis ein ausreichender Zinsdeckungsgrad von mehr als eins erreicht werden.



Ab 2024 rechnet die Gesellschaft mit deutlichen Projektumsätzen. Insbesondere in den USA und in Japan stehen Projekte vor dem Abschluss, die bei erfolgreichem Verkauf zu einer Verbesserung der operativen Kennzahlen führen sollten. Besonders hervorzuheben ist in diesem Kontext die umfangreiche Projektpipeline von rund 5,9 GWp, die eine gute Basis bildet für eine zukünftige positive Unternehmensentwicklung.



Die starke Projektpipeline bietet unseres Erachtens nach eine gute Planungsbasis für die zukünftige Geschäftsentwicklung der hep global GmbH, was v.a. für die Investoren der 6,5%-Unternehmensanleihe als Sicherheitsaspekt von Bedeutung sein sollte. Für die Zinsperiode 18.11.2023 bis 17.05.2024 wurde der Kupon temporär um 1,0% auf 7,5% erhöht. Ursächlich für die vorübergehende Erhöhung des Kupons war die verspätete Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022, die bedingt durch einen Cyberangriffs mehr als sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres 2022 erfolgte. Mit einem aktuellen Effektivzins von 8,94 % (Kurs: 94,77%) ist die Anleihe der hep global GmbH aus unserer Sicht ein attraktives Investment im Bereich grüner Energien.



Wir stufen die hep-Anleihe auf Basis der bisherigen positiven Geschäftsentwicklung, der umfangreichen Projektpipeline und überzeugenden Anleihekonditionen (Kupon: 6,50%; Effektivrendite: 8,94%) für professionelle Anleger als überdurchschnittlich attraktiv ein. Darüber hinaus befindet sich die hep-Anleihe bereits seit längerem in unseren Qualitätsindex GBC MAX.



*Hinweis gemäß Finanzanalyseverordnung: Bei dem analysierten Unternehmen / der Anleihe sind die folgenden möglichen Interessenskonflikte gemäß Katalog möglicher Interessenkonflikte gegeben: Nr. (11). Ein Katalog möglicher Interessenskonflikte ist auf folgender Webseite zu finden: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung





Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 09.04.24 (18:32 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 10.04.24 (11:00 Uhr)

