Der Mittelstandsanleihen Index GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) setzt seinen Erholungskurs in 2024 weiter fort und liegt mit einem Kursniveau von aktuell rund 135 wieder deutlich stabiler als zum Tiefpunkt im vergangenen Jahr mit rund 127 Indexpunkten. Wie auch der Gesamtmarkt der KMU-Anleihen, war auch der GBC MAX Qualitätsindex in den vergangenen Quartalen von den sich deutlich verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Zinsniveau, Konjunktur, Inflation etc.) betroffen, die zu einem deutlichen Kurssturz des Index im dritten Quartal mit anschließender Bodenbildung im Schlussquartal geführt hatten. Seither hat sich der Anleiheindex wieder spürbar erholt und verzeichnet eine positive Indexentwicklung von 3,45% (YTD-Performance) in diesem Jahr.

Insgesamt gibt es im Markt für KMU-Anleihen bzw. Mittelstandsanleihen erste leichte Anzeichen für eine Erholung und Verbesserung der Marktlage, was u.a. eine Marktstudie (zum KMU-Anleihemarkt) ...

